Civil halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz dróncsapásoknak Ukrajnában

Hárman meghaltak, hatan pedig megsebesültek Kijev megyében egy vállalatot ért orosz dróncsapásban keddre virradóra, a Harkiv megyei Izjumban öt lakos sérültek meg az éjszakai támadásokban, a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében családi házak rongálódtak meg és három energetikai objektumot ért találat – jelentették az ukrán hatóságok.

Keddre virradóra drónokkal támadtak az orosz csapatok egy meg nem nevezett iparvállalatot Kijev megye Obuhivi járásának egyik településén, a csapásokban három ember életét vesztette, hat másik pedig megsebesült – közölte az állami katasztrófavédelem.

Az északkelet-ukrajnai Izjumban a civil infrastruktúrát és a város családiházas övezetét érte orosz dróntámadás, az eddigi adatok szerint öten sebesültek meg, lakóházak, valamint egy közigazgatási épület is kigyulladt – tudatta az állami katasztrófavédelmi szolgálat.

Forrás: MTI

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