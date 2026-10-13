Civilek haltak meg Harkivban az éjszakai orosz rakétatámadásban

Három ember életét veszítette és tízen megsebesültek az északkelet-ukrajnai Harkiv Holodnohirszkij kerületében az orosz csapatok éjszakai rakétatámadásában, a kelet-ukrajnai Dnyiprót kedd reggel ért orosz légicsapásokban pedig egy ember megsebesült, megrongálódott több lakóépület és a közlekedési infrastruktúra – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Harkivban orosz rakéta csapódott egy négyszintes lakóházba, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig három holttestet emeltek ki a katasztrófavédők – tette közzé Oleh Szinyehubov katonai kormányzó és Ihor Terehov polgármester a Telegramon. A mentés folytatódik.

Az egyik egészségügyi intézmény négy betege megsebesült az orosz dróntámadásokban a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében – tudatta Szerhij Tyurin katonai kormányzó a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint hétfő estétől kedd reggelig az orosz hadsereg 5 ballisztikus rakétát, 9 Banderol típusú cirkáló lőszert, valamint 108 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 88 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenhét helyszínen találatokat rögzítettek, hét esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

Fotó: МВС України

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