Csapi katonától vesznek végső búcsút hétfőn
Október 12-én, hétfőn vesznek végső búcsút Csapon Konc Jurij elesett katonától, akit 2025 októbere óta eltűntként tartottak nyilván.
A Csapi Városi Tanács tájékoztatása szerint a katona 2025. október 16-án, egy harci feladat teljesítése közben vesztette életét a Donyeck megyei Pokrovszk közelében.
A gyászszertartás helyi idő szerint 13 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-templomban. A katonát a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
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