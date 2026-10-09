Csapi katonától vesznek végső búcsút hétfőn

Nagy Nikolett Háború

Október 12-én, hétfőn vesznek végső búcsút Csapon Konc Jurij elesett katonától, akit 2025 októbere óta eltűntként tartottak nyilván.

A Csapi Városi Tanács tájékoztatása szerint a katona 2025. október 16-án, egy harci feladat teljesítése közben vesztette életét a Donyeck megyei Pokrovszk közelében.

A gyászszertartás helyi idő szerint 13 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-templomban. A katonát a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

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