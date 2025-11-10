Smihal: Ukrajna arra törekszik, hogy megállítsa a háborút Oroszországgal

Denisz Smihal védelmi miniszter a lett LSM+ televíziócsatornának adott interjújában – amelyből az Ukrinform állami hírügynökség idézett – kijelentette: Ukrajna arra törekszik, hogy megállítsa a háborút Oroszországgal, és a jelenlegi legfőbb nyomásgyakorlási eszközei az orosz területre mért mélységi csapások. „Folyamatosan ismételjük: ez a háború akkor ér véget, amikor Oroszország megérzi a háború fájdalmát. Jelenleg az orosz olajfinomítók, valamint Oroszország katonai ipari infrastruktúrájának megsemmisítésére összpontosítunk” – mondta a védelmi miniszter.

Kiemelte, hogy az ukrán védelem jelenleg a mély csapásokhoz szükséges eszközök – nagy hatótávolságú drónok, rakéták, ballisztikus rakéták – gyártásának fokozására összpontosít. „Ezért sürgetjük és ösztönözzük partnereinket, hogy gyorsítsák fel a mélységi csapásra képes drónok közös gyártását” – tette hozzá.

Smihal hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az ukránok nagyon szeretnék megállítani a háborút diplomáciai tárgyalásokkal. „Nem azt mondom, hogy teljesen befejezni ezt a háborút, mert nem vagyok biztos abban, hogy ez Oroszországgal lehetséges, de készek vagyunk megállítani. Készek vagyunk a feltétel nélküli tűzszünetre, ahogyan azt Donald Trump amerikai elnök javasolta. Most mindenki láthatja, hogy Oroszország minden tűzszüneti javaslatot elutasít” – jegyezte meg. Leszögezte, az erős ukrán hadsereg „Ukrajna legjobb biztonsági garanciája„, valamint az elrettentés komplex rendszere, amely különböző típusú mélységi csapásmérő eszközöket és drónokat foglal magában.

Forrás: MTI