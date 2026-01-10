Dnyiprót és Krivij Rihet támadták éjjel az oroszok
Az orosz erők az éjszaka folyamán nagyszabású támadást hajtottak végre Dnyipro és Krivij Rih ellen – közölte szombat hajnalban a megyei katonai közigazgatás.
Krivij Rihben és a környező térségben több infrastrukturális létesítmény megrongálódott, két ember megsérült. A támadások következtében áramszünetek alakultak ki, a helyreállítási munkálatok jelenleg is tartanak.
Dnyipróban szintén károk keletkeztek az infrastruktúrában. A városban és a környező járásokban akadozik az áramszolgáltatás. Tűz ütött ki egy garázssoron. Egy 34 éves férfi megsérült.
Egy nappal korábban Kijevet érte erőteljes támadás. A város polgármestere szerint a kombinált támadás volt az eddigi legfájdalmasabb a főváros létfontosságú infrastruktúrája szempontjából.
Telegram/Kárpátalja.ma