Dnyiprót és Krivij Rihet támadták éjjel az oroszok

Az orosz erők az éjszaka folyamán nagyszabású támadást hajtottak végre Dnyipro és Krivij Rih ellen – közölte szombat hajnalban a megyei katonai közigazgatás.

Krivij Rihben és a környező térségben több infrastrukturális létesítmény megrongálódott, két ember megsérült. A támadások következtében áramszünetek alakultak ki, a helyreállítási munkálatok jelenleg is tartanak.

Dnyipróban szintén károk keletkeztek az infrastruktúrában. A városban és a környező járásokban akadozik az áramszolgáltatás. Tűz ütött ki egy garázssoron. Egy 34 éves férfi megsérült.

Egy nappal korábban Kijevet érte erőteljes támadás. A város polgármestere szerint a kombinált támadás volt az eddigi legfájdalmasabb a főváros létfontosságú infrastruktúrája szempontjából.

Telegram/Kárpátalja.ma