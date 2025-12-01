Dnyiprói rakétacsapás: négyen meghaltak, negyvenen megsérültek

Négyre emelkedett a halálos áldozatok és negyvenre a sebesültek száma annak a csapásnak a következtében, amelyet Oroszország mért ballisztikus rakétával a kelet-ukrajnai Dnyipro városának központjára – közölte Vladiszlav Hajvanenko, a megye ügyvivő kormányzója hétfőn a Telegramon.

A katasztrófavédelem hozzátette, hogy négy embert sikerült kimenteni a romok alól. Megrongálódott egy négyszintes irodaépület és 49 gépkocsi – írták a szolgálat közleményében.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy az eddigi adatok szerint öten sebesültek meg a régióban lévő Csornobajivka elleni orosz támadásban.

Artem Pribilnov, az ukrán 155. önálló gépesített dandár szóvivője a Kijiv24 tévécsatorna műsorában elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszkban az úgynevezett ütközési vonal jelenleg a vasúti pálya mentén húzódik.

Szavai szerint „egységeink most rohamműveletekkel és irányított légifegyver-rendszerek bevetésével próbálják maximálisan megsemmisíteni az ellenséget a vasúti pálya megközelítési irányaiban. Maga a vágány is súlyos akadály, amely megnehezíti az ellenség mozgását, mivel az egy nyílt terepszakasz„. Hozzátette, hogy Pokrovszkban nagyon nagy létszámú orosz gyalogság tartózkodik, és sokan halnak meg közülük.

