Egy hétgyermekes család érkezett evakuációs vonattal Kárpátaljára
Dnyipropetrovszk megyéből érkezett Kárpátaljára egy többgyermekes család – egy édesanya hét gyermekével –, valamint egy idős nő.
Az érintetteket a munkácsi vasútállomáson fogadták a szakemberek és az illetékes szolgálatok munkatársai december 26-án. A helyszínen biztosították számukra a szükséges ellátást.
Az evakuáltak ideiglenesen egy előkészített huszti menedékhelyen kapnak szállást, ahol biztonságos körülmények között kezdhetik meg új életüket.
Kárpátalja továbbra is megbízható hátországként fogadja azokat, akik a harcok elől kényszerülnek elmenekülni.
Forrás: Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás