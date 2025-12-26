Egy hétgyermekes család érkezett evakuációs vonattal Kárpátaljára

Dnyipropetrovszk megyéből érkezett Kárpátaljára egy többgyermekes család – egy édesanya hét gyermekével –, valamint egy idős nő.

Az érintetteket a munkácsi vasútállomáson fogadták a szakemberek és az illetékes szolgálatok munkatársai december 26-án. A helyszínen biztosították számukra a szükséges ellátást.

Az evakuáltak ideiglenesen egy előkészített huszti menedékhelyen kapnak szállást, ahol biztonságos körülmények között kezdhetik meg új életüket.

Kárpátalja továbbra is megbízható hátországként fogadja azokat, akik a harcok elől kényszerülnek elmenekülni.

Forrás: Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás

