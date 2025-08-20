Trump leszögezte: nem küld amerikai katonákat Ukrajnába

Donald Trump amerikai elnök eloszlatta a kételyeket és biztosította, hogy az Egyesült Államok nem fog katonákat küldeni Ukrajna védelmére Oroszországgal szemben.

Az amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más európai vezetők hétfőn órákon át tárgyaltak a Fehér Házban arról, hogyan lehetne véget vetni Oroszország Ukrajna elleni háborújának. Miközben újságírók kérdéseire válaszolt, Trump nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok csapatokat küldene egy európai vezetésű misszió részeként Ukrajna védelmére – azoknak a biztonsági garanciáknak a részeként, amelyeket Zelenszkij keresett. Trump múlt heti alaszkai találkozóján Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta neki, hogy nyitott az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákra.

Amikor azonban kedden a Fox News „Fox & Friends” című műsorában arról kérdezték, milyen biztosítékot tud adni arra, hogy a jövőben, illetve hivatali idején túl sem vesznek részt amerikai katonák Ukrajna határainak védelmében, Trump így felelt:

„Nos, az én biztosítékomat megkapják, és én vagyok az elnök.”

Trumpnak 2029 januárja után azonban már nem lesz közvetlen befolyása az amerikai hadseregre.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt később hangsúlyozta: „Amerikai csizmák nem lesznek a földön” semmilyen lehetséges békefenntartó misszió részeként.

Az amerikai elnök ugyanakkor az interjúban kifejezte optimizmusát, hogy

megszülethet egy megállapodás a háború lezárására, de hangsúlyozta, hogy Ukrajnának le kell mondania a Krím visszaszerzéséről – amelyet 2014-ben orosz erők szálltak meg –, valamint a NATO-tagsági törekvéseiről.

„Mindkettő lehetetlen” – mondta Trump.

