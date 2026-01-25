Trump béketerve meggátolhatja Ukrajna uniós csatlakozását

Donald Trump amerikai elnök Ukrajnával kapcsolatos terve, amely egy vámmentes kereskedelmi övezet létrehozását célozza az Egyesült Államok és Ukrajna között, komoly veszélyt jelenthet Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozási törekvéseire – figyelmeztetett Sir Crawford Falconer, Nagy-Britannia korábbi vezető kereskedelmi tisztviselője. A szakértő szerint az elképzelés azért problematikus, mert az Európai Unió nem engedi meg tagállamainak, hogy önálló kereskedelmi megállapodásokat kössenek harmadik országokkal, mivel a külkereskedelempolitika az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik.

Trump javaslata szerint Ukrajnában egy olyan övezet jönne létre, ahol megszűnnének a vámok az Egyesült Államokba irányuló export esetében. Egy ilyen megállapodás – amely egy esetleges orosz–ukrán békeszerződést követne – jelentősen felgyorsíthatná Ukrajna gazdasági újjáépítését, mivel erős ösztönzést teremtene a nemzetközi vállalatok számára, hogy gyártókapacitásokat telepítsenek az országba, ahonnan vámmentesen exportálhatnának az amerikai piacra – közölte a The Telegraph.

Sir Crawford Falconer ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az elképzelés nehezen lenne összeegyeztethető az EU-tagsággal.

Mint fogalmazott,

„Ha Ukrajna az EU tagja lesz, az problémát jelent egy szabadkereskedelmi megállapodás esetében az Egyesült Államokkal, mivel az EU közös külső vámtarifával rendelkezik, és a kereskedelmi szabályokat az Európai Bizottság határozza meg.” Hozzátette, hogy a rendszer csak akkor működhetne teljes mértékben, ha maga az Európai Unió kötne szabadkereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, ami szerinte „meglehetősen valószínűtlen.”

Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy elméletileg elképzelhető, hogy „okos emberek” találnak jogi megoldást a helyzet kezelésére. Az Európai Unió tisztviselői pénteken jelezték, hogy egyelőre nem rendelkeznek részletes információkkal Donald Trump tervéről, ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a kérdés megoldása akár „bonyolultabb lehet, mint az északír helyzet” volt a Brexit után. Észak-Írország különleges státuszt kapott annak érdekében, hogy ne váljon „hátsó kapuvá” az EU egységes piaca felé.

Steve Witkoff, Trump különmegbízottja az ukrán–orosz béketárgyalásokon, a davosi Világgazdasági Fórumon beszélt a tervről, és azt „játékszabály-megváltoztatónak” nevezte. Véleménye szerint az ipar „óriási mértékben” települne át az érintett térségekbe, mivel a vállalatok vámmentesen exportálhatnának az Egyesült Államokba, ami jelentős versenyelőnyt biztosítana számukra. Trump a héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett erről az elképzelésről.

A tervek középpontjában várhatóan a Donbasz térsége állna, amelynek nagy része jelenleg orosz megszállás alatt van. A terület jövője az egyik legfontosabb vitás pont az ukrán–orosz béketárgyalások során.

Ugyanezen a davosi eseményen Tarasz Kacska, Ukrajna miniszterelnök-helyettese elismerte, hogy Kijev tisztában van azzal, milyen problémákat vet fel egy ilyen vámmentes övezet az EU-jog szempontjából. Mint mondta: „Megoldást kell találnunk arra, hogyan lehet egyszerre közelebb vinni Ukrajnát az Európai Unióhoz, és közben bizonyos területek számára vámmentes exportlehetőséget biztosítani az Egyesült Államokba, bármilyen összetett is ez az EU kereskedelmi jogában.”

