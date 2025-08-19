drón

Drónok százaival csapott le Ukrajnára az orosz hadsereg Trump és Zelenszkij találkozója után

Kárpátalja.ma Háború

Az orosz hadsereg 10 rakétát és 270 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra, a támadásban sokan megsebesültek, 16 helyszínen célba találtak a csapásmérő eszközök, több esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának kedd reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 5 szárnyas, valamint 5 ballisztikus rakétával és 270 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat.

A hivatalos közlemény szerint a légvédelem 6 szárnyas rakétát és 230 drónt semmisített meg. Tizenhárom helyszínen 4 rakéta és 40 drón célba talált, 3 esetben pedig a lelőtt támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat.

Az orosz csapatok augusztus 19-én éjjel tömeges légitámadást indítottak a közép-ukrajnai Poltava megye ellen – két járásban becsapódásokat észleltek, a támadás következtében több mint 1500 előfizető maradt áram nélkül – jelentette Volodimir Kohut katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrajinszka Pravda hírportál. A támadás nem követelt áldozatokat és senki sem sebesült meg, a katasztrófavédők és az energetikai szakemberek a támadás következményeinek felszámolásán dolgoznak – fűzte hozzá a megyevezető.

Két felnőtt és két gyermek megsérült egy magánlakást ért becsapódásban a Harkiv megyei Lozove városban – jelentette a hivatalos Telegram-csatornáján Szerhij Zelenszkij polgármester.

Keddre virradóra Oleg Hrihorov, Szumi megye katonai kormányzója a közösségi oldalain bejelentette, hogy egy drón lakóházat talált el a megyeszékhely közelében. A becsapódás következtében az épület kigyulladt, az előzetes információk szerint áldozatok is vannak.

