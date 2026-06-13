Újabb ukrán tehetség a Barcelonánál: profi szerződést kapott a 16 éves Ribak

Az FC Barcelona hivatalosan is bejelentette, hogy hároméves profi szerződést kötött az ukrán középpályással, Artem Ribakkal. A mindössze 16 éves játékos ezzel hosszú távon is a katalán klub kötelékében folytatja pályafutását.

A megállapodást a klub utánpótlás-akadémiája is megerősítette.

Ribak a jövőben is a Barcelona korosztályos csapataiban szerepel majd.

A fiatal középpályás a 2024/25-ös idényben a Barcelona U16-os együttesének egyik meghatározó játékosa volt, és a klub szakemberei régóta kiemelt tehetségként tartják számon.

Ribak pályafutása nem Spanyolországban kezdődött: korábban a Bukovina Csernyivci és a Sahtar Donyeck akadémiáján nevelkedett. A 2022-es teljes körű háborút követően családjával Spanyolországba költözött, ahol csatlakozott a világhírű La Masiához, a Barcelona utánpótlás-bázisához.

A játékos 2024-ben már nemzetközi figyelmet is kiváltott: a klub utánpótlás-világverseny döntőjében győztes gólt szerzett, amellyel trófeához segítette a katalán együttest.

Ribak az ukrán U17-es válogatottban is szerepel, ahol eddig hat hivatalos mérkőzésen lépett pályára.

A nyomán.

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