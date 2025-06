Százezer drónt szállít Ukrajnának az Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság idén 350 millió fontos beruházással támogatja Ukrajnát, hogy 2025-re tízszeresére növelje az Ukrajnának szállított drónok számát. A cél százezer pilóta nélküli repülőeszköz átadása.

Az Egyesült Királyság rekordösszegű, 350 millió fontot (mintegy 168 milliárd forintot) fektet be, hogy megtízszerezze az Ukrajnának szánt drónszállításokat – írja a Jevropejszka Pravda.

A cél, hogy a 2024-ben szállított tízezer darabról 2025-re százezerre nőjön a leszállított drónok száma. A most bejelentett beruházás része annak a 4,5 milliárd fontos katonai támogatásnak, amelyet az Egyesült Királyság idén biztosít Ukrajnának.

A brit védelmi tárca hangsúlyozta, hogy

a fegyveres erők kimagasló hatékonysággal alkalmazzák a drónokat a harctéren, ezért London megduplázta a brit védelmi vállalatokkal, köztük kis- és középvállalkozásokkal közösen végrehajtott drónberuházását.

A minisztérium azt is megjegyezte, hogy az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport szerdai ülésén John Healey brit védelmi miniszter bejelenti, hogy az Interflex program keretében további 247 millió fontot különítenek el az ukrán katonák kiképzésére. Emellett Healey azt is megerősíti, hogy 2025 elejéig 140 ezer tüzérségi lőszer szállítása is megtörtént az Egyesült Királyság részéről.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock.com)

hirado.hu