Drónokkal és rakétákkal támadta Kijevet az orosz haderő éjszaka

Oroszország az éjszaka folyamán drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát. Kijevben és több megyében sérültjei is vannak a támadásnak – írja az UNIAN hírügynökség szombat reggel.

A Kijev Megyei Katonai Közigazgatás arról számolt be, hogy a főváros elleni támadásban kritikus infrastrukturális létesítmények, vállalkozások, üzletek és lakóépületek is megrongálódtak. A megye hat járásában keletkeztek károk, tűz ütött ki több lakóépületben is.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon arról számolt be, hogy a légicsapásban legalább 22-en megsérültek, köztük két gyermek is. A bejegyzés szerint a fővárosban fennakadások vannak a hő- és áramellátásban.

