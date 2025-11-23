Dróntámadás érte Dnyiprót: többen megsérültek

Az orosz ellenséges erők drónokkal támadták Dnyiprót és környékét az éjszaka folyamán – közölte Vladiszlav Hajvanenko, a Dnyipropetrovszk Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője a Telegramon.

A támadás következtében tűz ütött ki egy többemeletes lakóházban és egy magánházban, továbbá hat személyautó is megrongálódott.

Az ukrán légvédelem 15 drónt lőtt le, ám néhány mégis célba talált.

A megyevezető tájékoztatása szerint a támadásban 14-en megsérültek, köztük egy 11 éves kislány is.

Hajvanenko kiemelte, hogy légicsapás érte Nyikopol térségét is, ahol egy 41 éves nő és két tinédzser – 14 és 16 évesek – sérült meg.

Kárpátalja.ma