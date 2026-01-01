Dróntámadás. Luck. Ihor Poliscsuk.

Dróntámadások érték Odesszát és Luckot szilveszter éjjelén

Pallagi Marianna Háború

Támadásokkal zárták és indították az évet az oroszok Ukrajnában.

Szilveszter éjszakáján az orosz erők több hullámban támadták Odesszát csapásmérő drónokkal és ballisztikus rakétákkal – közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője. Drónok és roncsdarabok zuhantak le, tüzek keletkeztek infrastruktúrális létesítmények, valamint lakóépületek rongálódtak meg.

Luckban szintén támadás érte a várost – erről Ihor Poliscsuk polgármester számolt be. A közösségi oldalakon közzétett beszámolója szerint a város felett robbanások hallatszottak, és működésbe lépett a légvédelem. A lakosságot arra kérték, hogy maradjanak az óvóhelyeken.

Volinyban a kritikus infrastruktúrát érte találat.

Tart a kárfelmérés, az esetleges áldozatokról egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat.

TSZN/Kárpátalja.ma

Nyitókép: Telegram/Ihor Poliscsuk