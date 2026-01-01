Dróntámadások érték Odesszát és Luckot szilveszter éjjelén

Támadásokkal zárták és indították az évet az oroszok Ukrajnában.

Szilveszter éjszakáján az orosz erők több hullámban támadták Odesszát csapásmérő drónokkal és ballisztikus rakétákkal – közölte Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője. Drónok és roncsdarabok zuhantak le, tüzek keletkeztek infrastruktúrális létesítmények, valamint lakóépületek rongálódtak meg.

Luckban szintén támadás érte a várost – erről Ihor Poliscsuk polgármester számolt be. A közösségi oldalakon közzétett beszámolója szerint a város felett robbanások hallatszottak, és működésbe lépett a légvédelem. A lakosságot arra kérték, hogy maradjanak az óvóhelyeken.

Volinyban a kritikus infrastruktúrát érte találat.

Tart a kárfelmérés, az esetleges áldozatokról egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat.

TSZN/Kárpátalja.ma

Nyitókép: Telegram/Ihor Poliscsuk