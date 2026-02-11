Egy év halasztást kapott a fiatalok egy része Ukrajnában

Az ukrán parlament elfogadta szerdán azt a törvényt, amely 12 hónapos halasztást biztosít a mozgósítás alól azoknak a 18 és 25 év közötti fiataloknak, akik a hadiállapot idején szerződés alapján szolgáltak – számolt be az UNIAN ukrán hírügynökség.

Az előterjesztést 243 képviselő szavazta meg, elfogadásához legalább 226 támogató szavazatra volt szükség. Az elfogadott törvény a 18 és 25 év közötti hadkötelesekre és tartalékosokra vonatkozik, akik a hadiállapot idején egyéves szerződést kötöttek, és már leszereltek. Több képviselő azt javasolta, hogy ezeknek a fiataloknak ne egy évre, hanem 25 éves koruk betöltéséig biztosítsanak halasztást, ám ezt a javaslatot a parlament nem támogatta.

Az UNIAN korábban beszámolt arról, hogy 2025 februárjában Ukrajnában elindították a 18-24 éves ukránok számára szóló szerződéses programot. Ez fejenként egymillió hrivnya kifizetését irányozta elő, amelyből 200 ezer hrivnyát azonnal folyósítanak, a fennmaradó összeget pedig a szolgálat ideje alatt. A szerződés emellett szociális garanciákat is tartalmaz, többek között az úgynevezett nullaszázalékos jelzáloghitel lehetőségét.

Forrás: MTI