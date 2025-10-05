Egy éve eltűnt katona halálhírét erősítették meg
Harci bevetés végrehajtása közben vesztette életét a Donyeck megyei Izmajilivka község közelében Roman Moldavcsuk. A hírt a Rahói Városi Tanács jelentette be a Facebook-oldalán szombaton.
Roman Moldavcsuk 1980. február 5-én született. A katona az A4962-es katonai egység gépesített zászlóaljánál teljesített szolgálatot. 2024. október 17-én hunyt el. Eddig eltűntként tartották nyilván.
A védő temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később adnak tájékoztatást.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.