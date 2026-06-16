Egy halálos áldozata és 21 sérültje van a Herszon megye elleni újabb orosz támadásoknak

Az elmúlt 24 órában egy ember életét vesztette, további 21-en pedig megsérültek a támadásokban Herszon megyében.

A sebesültek között egy gyermek is van.

A Herszon Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője, Olekszandr Prokugyin tájékoztatása szerint az orosz erők drónokkal és tüzérségi eszközökkel támadták a megye számos települését, köztük Herszont, Antonivkát, Csornobajivkát, Bilozerkát, Beriszlavot és Novovoroncovkát.

A támadások következtében megrongálódott öt családi ház, egy szupermarket, valamint több személygépkocsi is.

A hatóságok folytatják a károk felmérését, miközben a sérültek ellátásáról gondoskodnak.

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