Egy nap alatt öt kárpátaljai katona halálhírét jelentették be

Ismét kárpátaljai áldozatokat követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. Az elmúlt 24 órában öt kárpátaljai védő halálhírét közölték a közösségi médiában.

A fronton vesztette életét Olekszandr Kurcikasvili. A katona a munkácsi járási Alsóverecke (Nyizsnyi Vorota) lakosa volt. A védőt több, mint két évig eltűntnek tekintették. , hogy 2024. augusztus 29-én hunyt el a Donyeck megyei Galicinyivka közelében.

Több mint egy évig eltűntnek hitték Viktor Spinyovicst. Halálhírét az Alsókaraszlói kistérség közölte a hivatalos oldalán. A katona a huszti járási Alsósárad (Nyizsnyi Bolotne) lakosa volt. 2025. február 28-án vesztette életét Kurszk megyében.

Harci küldetés teljesítése közben esett el Ivan Truszov – a Kőrösmezői kistérség a Facebook-oldalán. A 39 éves katona a rahói járási Tiszaborkút (Kvaszi) lakosa volt. 2026. április 4-én vesztette életét Szumi megyében.

Szomorú hírt a Facebook-oldalán Ivan Drohobeszkij, a Poljanai kistérség vezetője is. A csatatéren vesztette életét Jevhenyij Bendasz. A 35 éves katona a munkácsi járási Galambos (Holubine) lakosa volt. Harci küldetés teljesítése közben esett el 2026. április 4-én a Harkiv megyei Arkagyivka közelében.

A védőt édesanyja, menyasszonya és két nővére gyászolja.

Ugyancsak a fronton vesztette életét Viktor Tafijcsuk. Halálhírét a Nagybocskói Községi Tanács a Facebook-oldalán. A 30 éves kaszómezei (Koszivszka Poljana) katona harci küldetés teljesítése közben esett el 2026. április 8-án Donyeck megyében.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma