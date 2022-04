Egyre nagyobb csapatmozgásokat észlelnek Kelet-Ukrajnában

Egyre nagyobb az orosz csapatmozgás Kelet-Ukrajnában, a katonai felderítők szerint hamarosan megkezdődik a Donyec-medence ostroma. Több ezer orosz katonát vethetnek be ebben a csatában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arra figyelmeztetett, hogy az orosz hadvezetés szerinte vegyi fegyvert is bevethet. Meg nem erősített jelentések szerint Mariupolban ez már meg is történt, az esetet most amerikai és brit szakértők vizsgálják – számolt be róla az M1 Híradója.

Tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat Harkivban, Ukrajna második legnagyobb városában. Hétfőn lakónegyedeket ért orosz rakétatámadás. A harkivi kormányzó szerint 11-en vesztették életüket az orosz támadásokban.

Katonai megfigyelők szerint Oroszország a következő időszakban az északon fekvő Harkiv és az ország déli részén található Herszon tengelytől keletre fekvő területeken hajt majd végre offenzívát.

Az amerikai védelmi minisztérium megerősítette: az orosz haderő több ezer katonát vezényelt Harkiv közelébe.

„Látjuk, hogy egy orosz katonai konvoj tart Izjum városa felé. Úgy gondoljuk, hogy ez már a csapatösszevonás egyik korai szakasza” – mondta a Pentagon szóvivője, John Kirby. Izjumot több mint 10 napja foglalták el az orosz csapatok.

Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az EU-tagállamok külügyminisztereinek luxemburgi tanácskozásán azt mondta: arra kell számítani, hogy a háború fokozódni fog a Donyec-medence régiójában.

„Attól tartok, az orosz erők egyre nagyobb számban vannak jelen keleten, hogy megindíthassák a támadást a Donyec-medence ellen. Az ukránok tisztában vannak azzal, mi várható az elkövetkezendő napokban”

– mondta az uniós főképviselő.

Az orosz védelmi minisztérium szóvivője megerősítette: az orosz csapatok jelentős sikereket értek el a Donyec-medencében. Igor Konasenko bejelentette: az orosz hadsereg megsemmisített egy olyan SZ-300-as légvédelmi rakétarendszert, amelyet egy európai ország szállított Ukrajnának.

Szlovákia – amely ilyen rakétarendszert adományozott – cáfolta, hogy a rendszert találat érte volna.

A szóvivő beszámolója szerint az orosz erők hétfőn lelőttek két ukrán Szu-25-ös harci repülőgépet és megsemmisítettek két lőszerraktárt is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóüzenetében arra figyelmeztetett, hogy az orosz hadsereg szerinte vegyi fegyvert is bevethet Ukrajnában. Az ukrán elnök azonban azt nem állította, hogy ilyesmire már sor került volna.

Hétfőn viszont egyes ukrán katonai jelentésekben már az szerepelt, hogy egy orosz drón mérgező anyagot dobott le katonákra és civilekre Mariupolban, amitől többen légzőszervi és idegrendszeri problémáktól szenvedtek.

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is bejelentette: ellenőrzik a vegyi fegyverek bevetéséről szóló információkat.

Eközben a kijevi hadvezetés cáfolta azokat az értesüléseket, hogy az ukrán csapatok nagyon rövid időn belül elveszíthetik a háború előtt fél milliós lélekszámú Mariupol feletti ellenőrzést. A várost hetek óta rakétákkal lövik az orosz csapatok, az épületek 90 százaléka elpusztult. A város polgármestere szerint Mariupol több mint 40 napja tartó ostromában 10 ezer ember vesztette életét. A városban megközelítőleg 120 ezer ember rekedt, akiknek nagyon nagy szükségük lenne vízre, élelemre és gyógyszerre.

Forrás: hirado.hu/M1