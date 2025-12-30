Legalább hárman elhunytak az éjjeli támadások során
A légierő jelentése szerint a december 29-ről 30-ra virradó éjjel Oroszország két Iszkander M típusú ballisztikus rakétával, valamint 60 pilóta nélküli repülővel támadt ukrán célpontokat. A rakétákat a Krímről és Voronyezs környékéről indították. A drónok többsége Sahed típusú csapásmérő eszköz volt.
A légvédelmi egységek kijevi idő szerint reggel 9.00 óráig egy rakétát és 52 drónt semmisítettek meg. Öt helyszínen kilenc ellenséges találatról érkezett jelentés.
A legtöbb dróncsapás, légibombázás és tüzérségi támadás Herszon és Zaporizzsja megyéket érte. Mindkét régióból halálos áldozatokról érkezett jelentés.
Olekszandr Prokugyin, a Herszon Megyei Katonai Közigazgatás vezetője szerint a megyeközpont mellett 18 települést ért támadás. Két ember meghalt, két másik – köztük egy gyerek – megsérült. A támadások a kritikus infrastruktúra létesítményei mellett magán- és középületeket, lakóházakat, személygépkocsikat rongáltak meg.
Ivan Fedorov, a Zaporizzsja Megyei Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy ma reggelig 22 bejelentés érkezett magán- és gazdasági épületeket, járműveket és infrastrukturális létesítményeket ért károkról. Irányított légibombák becsapódása következtében éltét vesztette egy 46 éves férfi Orihiv városában, egy 49 éves nő megsérült.
Az Armija Inform nyomán
