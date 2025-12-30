Legalább hárman elhunytak az éjjeli támadások során

A légierő jelentése szerint a december 29-ről 30-ra virradó éjjel Oroszország két Iszkander M típusú ballisztikus rakétával, valamint 60 pilóta nélküli repülővel támadt ukrán célpontokat. A rakétákat a Krímről és Voronyezs környékéről indították. A drónok többsége Sahed típusú csapásmérő eszköz volt.

A légvédelmi egységek kijevi idő szerint reggel 9.00 óráig egy rakétát és 52 drónt semmisítettek meg. Öt helyszínen kilenc ellenséges találatról érkezett jelentés.

A legtöbb dróncsapás, légibombázás és tüzérségi támadás Herszon és Zaporizzsja megyéket érte. Mindkét régióból halálos áldozatokról érkezett jelentés.

Olekszandr Prokugyin, a Herszon Megyei Katonai Közigazgatás vezetője szerint a megyeközpont mellett 18 települést ért támadás. Két ember meghalt, két másik – köztük egy gyerek – megsérült. A támadások a kritikus infrastruktúra létesítményei mellett magán- és középületeket, lakóházakat, személygépkocsikat rongáltak meg.

Ivan Fedorov, a Zaporizzsja Megyei Katonai Közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy ma reggelig 22 bejelentés érkezett magán- és gazdasági épületeket, járműveket és infrastrukturális létesítményeket ért károkról. Irányított légibombák becsapódása következtében éltét vesztette egy 46 éves férfi Orihiv városában, egy 49 éves nő megsérült.

Kárpátalja.ma

Az Armija Inform nyomán

Nyitókép: a Zaporizzsjai Városi Tanács honlapja