Éjszaka csaknem másfélszáz drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 147 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerda éjjel, a légvédelem az eszközök több mint 85 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak egy civil halálos áldozata és sebesültjei is vannak, károk keletkeztek több infrastrukturális létesítményben – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 128 drónt hatástalanított, azonban 12 helyszínen 15 drón célba talált, 3 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – tette közzé a légierő parancsnoksága Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A Harkivot és környékét szerda reggel ért légicsapás következtében egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek – jelentette Oleh Szinyehubov katonai kormányzó a Telegramon.

Ihor Terehov, Ukrajna második legnépesebb városának polgármestere azt közölte, hogy a becsapódás a Holodnohirszkij kerületben történt, a környéken több ház megrongálódott.

Az orosz csapatok március 18-án éjjel drónokkal támadták meg Odessza megyét, találat ért egy létfontosságú infrastrukturális létesítményt – tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegram-csatornáján. A légicsapásban senki sem sebesült meg, a katasztrófavédők gyorsan megfékezték a felcsapó lángokat, a károk elhárításán dolgoznak az illetékes szakszolgálatok – fűzte hozzá a megyevezető.

