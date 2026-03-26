Éjszaka több mint 150 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg
Az orosz hadsereg 153 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, az ukrán légvédelem az eszközök közel 85 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak civil sebesültjeik is vannak, és infrastrukturális létesítményekben súlyos károk keletkeztek – jelentették katonai és helyhatósági forrásokból származó információk alapján ukrán hírügynökségek.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem 130 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 11 helyszínen 16 drón célba talált, 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
Csütörtökre virradó éjszaka az orosz hadsereg tömeges dróncsapást mért Odessza megyére, a támadásban egy ember megsebesült, és létfontosságú infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg
– tette közzé Oleh Kiper katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Unian hírügynökség. A megyevezető jelentése szerint megrongálódott a kikötői, energetikai és ipari infrastruktúra az egyik dunai kikötőben.
Az izmaili katonai hivatal operatív vezérkarának tájékoztatása szerint csütörtök reggelre 17 ezer fogyasztó maradt áram nélkül a térségben.
Izmail városában részben generátorok segítségével biztosítják a létfontosságú infrastruktúra működését. A Duna-deltában fekvő Vilkove városában egy dróntalálat miatt szünetel a vízellátás
– közölték a hatóságok.
Harkiv Szlobidszkij kerületében egy étterem közelében csapódott be egy drón, a támadásban két civil lakos megsebesült, a környező épületek ablakai betörtek, és tíz gépkocsi is megrongálódott – közölte Oleh Szinyehubov katonai kormányzó és Ihor Terehov polgármester Telegramon közzétett jelentései alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.
