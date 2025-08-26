Verécei katona halálát erősítették meg
Újabb kárpátaljai katona haláról adtak hírt. Elesett Morhental Mihajlo katona – közölte a Királyházai kistérség kedden.
Morhental Mihajlo Mihajlovics a beregszászi járási Veréce (Verjacja) faluban született 1992. december 11-én. Marjasa Demjan keddi Facebook-bejegyzése szerint a védő 2024. november 4-én, harci feladat teljesítése közben vesztette életét. DNS-vizsgálat alapján mostanra azonosították.
Morhental Mihajlo 31 éves volt.
Temetésének időpontját később közlik.
A Kárpátalja.ma őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló család felé.