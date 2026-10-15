Újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban

A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette Zavagyak Petro Petrovics, a Bilkei kistérségben található Misztice (Imszticsovo) lakosa.

Zavagyak Petro 1983. december 27-én született, és a 1126-os számú katonai alakulatnál szolgált. Harci feladat teljesítése közben vesztette életét a Donyeck megye Pokrovszki járásában, Novohragyivka közelében.

Temetése október 16-án lesz, a holttestet szállító konvoj kijevi idő szerint 11 órakor indul az ilosvai járási kórház kórbonctani osztályától az elhunyt miszticei otthonához. A gyászszertartás 13 órakor kezdődik a helyi ortodox templomban, majd a községi temetőben helyezik végső nyugalomra.

A kistérség vezetése együttérzését fejezte ki az elhunyt családjának, falubelijeinek és bajtársainak, valamint arra kérte a környék lakóit, hogy közösen kísérjék utolsó útjára az elesett katonát.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Bilkei Községi Tanács

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