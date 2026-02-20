Újabb kárpátaljai katona életét követelte a háború
Gyászhírt közölt a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán – harci küldetés teljesítése közben életét vesztette az 1976-ban született Vaszil Szeklejdi.
A védő 2025. február 17-én került ellenséges aknatűz alá a Donyeck megyei Dacsne település közelében, itt érte végzetes sérülés.
Tiszasásváron (Trosznik) kísérik utolsó útjára. A városi tanács munkatársai őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt családjának és bajtársainak.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.