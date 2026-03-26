Életét vesztette egy 28 éves kárpátaljai katona
Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette egy bilkei férfi, Olekszandr Bojko.
A 28 éves katona 1997. szeptember 13-án született. Életét Dnyipropetrovszk megyében, Szosznivka település közelében harci feladat teljesítése közben vesztette.
A fiatal védőt március 27-én helyezik végső nyugalomra. A temetési szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a bilkei Szent Péter Pál ortodox templomban.
A szertartás után a hős testét a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.
A Kárpátalja.ma szerkezstősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában!
A Novini Zakarpattya nyomán.