Életét vesztette egy 28 éves kárpátaljai katona

Bursza Krisztina Háború

Az orosz–ukrán háborúban életét vesztette egy bilkei férfi, Olekszandr Bojko.

A 28 éves katona 1997. szeptember 13-án született. Életét Dnyipropetrovszk megyében, Szosznivka település közelében harci feladat teljesítése közben vesztette.

A fiatal védőt március 27-én helyezik végső nyugalomra. A temetési szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a bilkei Szent Péter Pál ortodox templomban.

A szertartás után a hős testét a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

A Kárpátalja.ma szerkezstősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában!

A Novini Zakarpattya nyomán.

