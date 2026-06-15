Elhunyt egy mozgósított férfi egy kárpátaljai toborzóközpontban

Viktor Glagola újságíró beszámolója szerint egy mozgósított férfi halt meg a korábban Volóci Járási Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központban (TTC és SP).

A rendelkezésre álló, előzetes információk alapján felmerült annak a gyanúja is, hogy a férfit bántalmazhatták, ami hozzájárulhatott a halálához. Ezeket az állításokat azonban hivatalos szervek egyelőre nem erősítették meg.

Az ügyben az Ukrán Parlament emberi jogi biztosának képviselete azonnali vizsgálatot indított.

A hatóságok megkereséseket küldtek a az Állami Nyomozó Irodának (DBR), a Katonai Rendészeti Szolgálatnak (VSP), a kárpátaljai megyei rendőrségnek, valamint a védelmi szférában illetékes ügyészségnek is.

A kárpátaljai megyei toborzóközpont sajtószolgálata egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt az esettel kapcsolatban.

A hatósági vizsgálat jelenleg is zajlik. A nyomozás lezárásáig a halál pontos körülményeiről és az esetleges felelősségről nem lehet végleges következtetést levonni – áll a tájékoztatásban.

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