Eltűnnek az utcákról a toborzók: digitális mozgósítás Ukrajnában

Ukrajnában 2026-ban alapjaiban változhat meg a mozgósítás rendszere: a tervek szerint a területi toborzó és szociális támogatási központok (TCK) munkatársait fokozatosan kivonják az utcákról, a nyilvántartás és az ellenőrzés pedig digitális, automatizált rendszerbe kerül – tudatta január 9-én az Groza-news.info.

A reform hivatalos célja, hogy a katonai szervektől levegyék a rendészeti jellegű feladatokat, csökkentsék az igazoltatások során kialakuló konfliktusokat, valamint erősítsék a lakosság bizalmát az Ukrán Fegyveres Erők iránt.

A tervek szerint 2026-tól a TCK képviselői már nem állítanának meg járműveket, és nem teljesítenének szolgálatot ellenőrzőpontokon. Ezeket a feladatokat a jövőben más hatóságok, elsősorban a rendőrség láthatná el, miközben a hadkötelesek nyilvántartása és ellenőrzése digitális rendszereken keresztül történne, szigorú, automatikus szabályozással.

A reform bevezetésének részletei egyelőre kidolgozás alatt állnak, és az is kérdéses, hogy a gyakorlatban miként valósul meg az átállás. A következő időszakban derülhet ki, hogyan működik majd az új rendszer, és milyen hatással lesz a mozgósítás mindennapi gyakorlatára Ukrajnában.

Kárpátalja.ma