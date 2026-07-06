Ismét egy eltűnt katona halálhírét erősítették meg
Két éve eltűnt kárpátaljai katona halálhírét erősítette meg a Tiszabogdányi kistérség – közölték Facebook-oldalukon július 4-én.
Viktor Popovics őrmester 1974. december 12-én született. Ukrajna Fegyveres Erőinek А7081-es egységében szolgált az egyik osztag parancsnokaként.
2024. január 31-én vesztette életét harci feladatainak teljesítése közben Zaporizzsja megyében.
Viktor Popovicsot 2026. június 30-án azonosították.
A temetés részleteit még nem közölték.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Tiszabogányi kistérség)
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