Viktor Popovics

Ismét egy eltűnt katona halálhírét erősítették meg

Orbán Viktória Háború

Két éve eltűnt kárpátaljai katona halálhírét erősítette meg a Tiszabogdányi kistérség – közölték Facebook-oldalukon július 4-én.

Viktor Popovics őrmester 1974. december 12-én született. Ukrajna Fegyveres Erőinek А7081-es egységében szolgált az egyik osztag parancsnokaként.

2024. január 31-én vesztette életét harci feladatainak teljesítése közben Zaporizzsja megyében.

Viktor Popovicsot 2026. június 30-án azonosították.

A temetés részleteit még nem közölték.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

(Nyitókép: Tiszabogányi kistérség)

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