Újabb eltűntnek hitt katona halálhírét erősítették meg

Több mint egy évig eltűntnek tekintették Vaszil Vekljukot. Nemrég azonban kiderült, hogy életét vesztette a fronton – közölte a Rahói Városi Tanács a Facebook-oldalán.

Vaszil Vekljuk 1968-ban született.

A védő az A4594-es egységnél teljesített katonai szolgálatot. 2024. október 14-én esett el egy ellenséges dróntámadás következtében a Donyeck megyei Pokrovszij járásban.

A katona temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma