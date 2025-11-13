Eltűntnek hitt védőt kísértek utolsó útjára a Huszti járásban
November 13-án vettek végső búcsút Vaszil Himicstől – számolt be róla az Ilosvai Városi Tanács a Facebook-oldalán.
A füzesmezei (Loza) katona 2022 óta szolgált az Ukrán Fegyveres Erők soraiban. 2025. október 28-án, a Donyeck megyei Liman település közelében tűnt el. Később azonosították a holttestét.
Az 57 éves katona temetési szertartását a helyi Boldogságos Szűz Mária Születése ortodox templomban tartották. A védőt a helyi füzesmezei temetőben helyezték végső nyugalomra.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.