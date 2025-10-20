Embercsempészet Kárpátalján: 9 hónap, közel 270 letartóztatás
Megyénkben az elmúlt kilenc hónapban közel 270 embercsempészt tartóztattak már le, akik hadköteles korú férfiak külföldre szökését segítették – olvasható a Kárpátaljai Megyei Ügyészség Facebook-oldalán.
„A rendvédelmi szervek az elmúlt kilenc hónapban 395 illegális határátlépésre készülő hadkötelest tartóztattak fel. Munkájuknak köszönhetően 174 esetben küldtünk vádiratot a bíróság elé szökések szervezése miatt. Az embercsempészek által kért összegek meghaladják az 1,6 millió dollárt”
– nyilatkozta Andrij Turbar, a megyei ügyészség helyettes vezetője.
A bejegyzésben az áll, hogy minden egyes bírósági ítélet egyértelmű jelzés azok számára, akik a háborúból próbálnak hasznot húzni. Az ügyészség minden hasonló cselekményt kivizsgál, és felelősségre vonja a szervezőket.
Andrij Turbar hozzátette:
„Egyetlen illegális határátlépési kísérlet sem kerüli el a rendvédelmi szervek figyelmét. Az ügyészség a megelőzés érdekében minden szervezőt érintő perben szabadságvesztésért folyamodik.”
Mint írják, a szökési kísérletek szervezői ellen a jövőben is fel fognak lépni, amiről a nyilvánosságot is tájékozatják.
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Ügyészség