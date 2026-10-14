Emelkedett a Kijev elleni orosz támadás áldozatainak száma

Ötre emelkedett az ukrán főváros elleni orosz támadás halálos áldozatainak száma, az eddigi adatok szerint 36-an sebesültek meg, köztük egy gyerek – közölte a kijevi rendőrség szerdán a Telegramon.

A legtöbben a Desznyanszkij kerületben található többlakásos lakóépületben sérültek meg, amelyet az orosz erők kedd este találtak el. Három nő – egy 35, egy 58 és egy 84 éves – életét vesztette. További 25 ember, köztük egy kisgyerek, megsebesült.

Forrás: MTI

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