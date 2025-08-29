Augusztus 29. – Ukrajna védelmezőinek emléknapja

Ukrajna függetlenségéért, szuverenitásáért és területi integritásáért vívott harcban elhunyt védelmezőinek emléknapját méltatják augusztus 29-én.

Ezt a napot 2019. augusztus 23-án hagyták jóvá, hogy megemlékezzenek az országért életüket adó katonák és önkéntesek hősiességéről.

Ezen a napon országszerte megemlékezéseket tartanak.

Ungváron is fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt.

Az eseményen tiszteletüket fejezték ki az ilovajszki csatában elhunyt katonák, valamint az ATO és a teljes körű orosz invázió során elesett hősök előtt.

Az ilovajszki csatában 2014-ben Ukrajna 366 katonát veszített el, 429-en megsérültek, további 300 katona fogságba esett.

A megemlékezés kapcsán kiemelték továbbá, hogy 2014–2018 között a Kárpátaljáról elesett védők száma 80 fő, további 66-an pedig maradandó sérüléseket szenvedtek.

A megyei katonai közigazgatás posztjában kiemeli, hogy a mai napon, a teljes körű háború idején Ukrajna naponta szembesül új veszteségekkel.

Az emléknapon a Dicsőség dombján gyűltek össze a hősök családtagjai, hozzátartozói, a helyi vezetőség és a hatóságok képviselői, veteránok, a harctérről visszatértek, valamint a katonák. A résztvevők egyperces néma főhajtással és közös imával tisztelegtek az elesettek emléke előtt, valamint napraforgót és virágokat helyeztek el a katonák sírjainál.

A megyeközponton kívül Beregszászban és Munkácson is tartottak megemlékezést.

