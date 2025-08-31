Emléktáblát avattak egy elesett védő tiszteletére Ökörmezőn

Az Elesett Védők Emléknapján, augusztus 29-én avatták fel Volodimir Rubec emléktábláját Ökörmezőn (Mizshirja) – tudatta az Ökörmezei kistérség a Facebook-oldalán.

Az emléktáblát a Kárpátaljai Vízszintmérő Állomás épületének falán helyezték el, ahol a fiatal katona hidrológusként dolgozott.

Volodimir Rubec a háború első napjaiban csatlakozott a 128. kárpátaljai különálló hegyi rohamdandárhoz. A védő 2022. március 31-én esett el Zaporizzsjában.

A katonát halála után „Bátorságért” érdemrend III. fokozatával tüntették ki.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Ökörmezei kistérség Facebook-oldala

