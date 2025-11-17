Öt ukrán megyét ért orosz támadás

Az orosz hadsereg november 17-re virradóra újabb támadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen – közölte az Ukrán Energiaügyi Minisztérium. A drón- és rakétacsapások Harkiv, Szumi, Csernyihiv, Odessza és Donyeck megyékben okoztak károkat.

A megrongálódott létesítményeken jelenleg is tartanak a javítási és helyreállítási munkák.

A tárca tájékoztatása szerint november 17-én 00:00 és 23:59 között az ország legtöbb régiójában óránkénti ütemezett áramszünetek és fogyasztáskorlátozások lesznek érvényben a lakossági, az üzleti és az ipari felhasználók számára.

A fogyasztók az aktuális lekapcsolási ütemterveket a regionális áramszolgáltatók hivatalos felületein tekinthetik meg.

A minisztérium egyben arra kérte az ukránokat, hogy takarékosan használják az áramot, különösen reggel és este, a csúcsfogyasztási időszakokban. Ez segít csökkenteni az energiarendszer terhelését.

Forrás: UNIAN/ Віктор Ковальчук/illusztráció/korábbi felvétel

Kárpátalja.ma/suspilne.media