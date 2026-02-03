Masszív orosz támadás érte az energetikai infrastruktúrát

Az orosz erők összehangolt támadást mértek az energetikai infrastruktúrára február 3-ra virradóra. Több régióban a hőmérséklet -25 °C-ig süllyedt.

Denisz Smihal energiaügyi miniszter tájékoztatása szerint a támadások nyolc megyét érintettek. A célpontok között főként hőerőművek szerepeltek, amelyek kizárólag lakóövezetek fűtését biztosították, elsősorban Kijevben, Harkivban és Dnyipróban.

A fővárosban mintegy 1 170 többemeletes lakóépület maradt fűtés nélkül, egyes kerületekben rendkívüli áramszüneteket vezettek be. Harkivban 820 háztartás maradt fűtés nélkül. Ezen kívül Szumi megyében is megszűnt a hőellátás.

Odessza megyében 50 ezer lakos maradt áram nélkül, a kritikus infrastruktúra létesítményei generátorokról működnek. Vinnicja megyében pedig 50 településen szünetel az áramszolgáltatás.

A károk felmérése és a helyreállítási munkálatok folyamatban vannak

