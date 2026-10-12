Az EU üdvözli az energetikai tűzszünetet, ha Oroszország is betartja

Az EU üdvözöli az Ukrajna és Oroszország közötti energetikai tűzszünetet, amennyiben betartják. Egyelőre azonban nem látni jelét, hogy Moszkva is ragaszkodna ehhez – jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Luxembourgban.

A főképviselő az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve felhívta a figyelmet:

a tűzszünetnek nemcsak az energetikai infrastruktúrára, hanem az emberéletek védelmére is ki kellene terjednie. Kiemelte továbbá, hogy a közelgő hideg tél miatt különösen fontos az energiaellátás biztosítása.

Kallas arra is figyelmeztetett, hogy a megállapodás nem korlátozódhat kizárólag az olajfinomítókra, mivel Ukrajnának mindössze egy ilyen létesítménye van, míg Oroszország számos finomítóval rendelkezik, így egy ilyen korlátozás elsősorban Moszkvának kedvezne.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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