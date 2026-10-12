Az EU üdvözli az energetikai tűzszünetet, ha Oroszország is betartja

Kárpátalja.ma Háború

Az EU üdvözöli az Ukrajna és Oroszország közötti energetikai tűzszünetet, amennyiben betartják. Egyelőre azonban nem látni jelét, hogy Moszkva is ragaszkodna ehhez – jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Luxembourgban.

A főképviselő az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve felhívta a figyelmet:

a tűzszünetnek nemcsak az energetikai infrastruktúrára, hanem az emberéletek védelmére is ki kellene terjednie. Kiemelte továbbá, hogy a közelgő hideg tél miatt különösen fontos az energiaellátás biztosítása.

Kallas arra is figyelmeztetett, hogy a megállapodás nem korlátozódhat kizárólag az olajfinomítókra, mivel Ukrajnának mindössze egy ilyen létesítménye van, míg Oroszország számos finomítóval rendelkezik, így egy ilyen korlátozás elsősorban Moszkvának kedvezne.

Forrás: MTI
(Nyitókép: illusztráció)

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