Romániában már 217 ezer ukrán menekült kapott tartózkodási engedélyt

Románia 583 tartózkodási engedélyt adott ki decemberben az ukrajnai háború elől menekülő, ideiglenes védelemben részesülő külföldiek számára. Az ilyen jogcímen kiállított dokumentumok száma 2022. március 18. óta elérte a 217 243-at – tudatta szerdán a román bevándorlási hivatal (IGI).

A közlemény szerint decemberben még egyetlen ukrán állampolgár sem kért menedékjogot a román hatóságoktól. Az ukrajnai konfliktus kezdete óta 4534 ukrán állampolgár kért menedékjogot Romániában. Ők a nemzeti jogszabályok által előírt valamennyi jogot élvezik – szögezte le az IGI.

A román bevándorlási hivatal a menedéket igénylő külföldiek számára hat regionális befogadóközpontban biztosít szállást és ellátást. Ezekben mintegy 1100 férőhely van. Ezek telítettsége jelenleg nem éri el a 20 százalékot.

Románia március 19. óta személyi számot és tartózkodási engedélyt ad az ukrajnai menekülteknek a háború elől menekülők átmeneti védeleméről szóló, március 4-én elfogadott európai uniós határozat alapján. Az ukrajnai menekülteknek az IGI bocsát ki fényképes tartózkodási engedélyt.

A román határrendőrség szerdai adatai szerint az Ukrajnából érkező menekültek száma 2022. február 10-től kezdett emelkedni, azóta 13 millió 599 ezer ukrán állampolgár érkezett Romániába.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)