ENSZ: emberiség elleni bűntett az ukrán gyerekek tömeges Oroszországba hurcolása

Emberiesség elleni bűntettnek minősítette kedden az ENSZ vizsgálóbizottsága, hogy az orosz hatóságok tömegével hurcoltak el ukrán gyerekeket a hazájukból, és vittek el orosz területre az Ukrajna elleni háború 2022-es megindítása óta.

Az Ukrajnával foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottság 1205 olyan gyerek ügyét vizsgálta, akit öt különböző ukrajnai megyéből vittek el.

Ezeknek a gyerekeknek 80 százaléka még mindig nem térhetett vissza Ukrajnába.

A testület kedden közzétett jelentésében megállapították, hogy az orosz hatóságok által elkövetett emberiesség elleni bűntettek és háborús bűncselekmények célpontjai gyerekek voltak, akik a legsebezhetőbb áldozatok közé tartoznak. Ezeknek a bűntetteknek visszafordíthatatlan következményei vannak az érintett gyerekek életére és jövőjére – emelték ki.

Az ukrán hatóságok szerint az orosz erők több mint 19 500 gyereket telepítettek ki törvénytelenül vagy hurcoltak el erővel Ukrajnából Oroszországba és Fehéroroszországba, megsértve ezzel a genfi egyezményeket. Egy amerikai finanszírozású kutatás tavaly kimutatta, hogy Oroszország kiterjesztette kényszerátnevelő programjait a deportált gyerekekre is.

Az ENSZ-jelentés szerint a deportálások elterjedtek voltak és szisztematikusan zajlottak. A gyerekeket nagy földrajzi területről, különböző helyekről telepítették át Ukrajna orosz megszállás alá került részeiről.

Oroszország tagadja, hogy gyerekeket akaratuk ellenére elvittek volna Ukrajnából. Ehelyett azt állítja, hogy önkéntes alapon evakuált embereket a háborús övezetekből.

Forrás: hirado.hu