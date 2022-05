Enyhítenék a férfiak határátlépésére vonatkozó szabályokat

Enyhíteni szeretnék a közeljövőben a 18 és 60 év közötti férfiak határátlépésére vonatkozó korlátozásokat. Erről Olekszij Aresztovics ukrán elnöki tanácsadó számolt be a 24-es csatorna szerdai műsorában.

Véleménye szerint a további lépésekhez módosítani kell a jogszabályokat és az Ukrán Legfelsőbb Tanács döntéseit, amihez idő kell.

– Ez egy hatalmas kérdés. Jelenleg is folyik a vita arról, hogy a hadköteles férfiak bizonyos kategóriái legalább rövid időre külföldre utazhassanak. Az önkéntesek jelenleg is átléphetik az országhatárokat, visszatérési kötelezettséggel. Az üzletemberek, tudósok (vagy tudományos munkatársak) és egyéb kategóriák engedéllyel jelenleg is elhagyhatják Ukrajnát – mondta el Olekszij Aresztovics.

Hozzátette: háború idején ez nagyon nehéz, bármilyen hiba súlyos károkat okozhat. Nehéz erkölcsileg, szervezetileg és jogilag is jó döntéseket hozni.

Kárpátalja.ma