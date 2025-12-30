Von der Leyen: az EU-csatlakozás Ukrajna biztonságának és békéjének fontos garanciája

Ukrajna támogatásáról tárgyaltak európai vezetők december 30-án. Az online megbeszélés tanulságairól Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X közösségi oldalon számolt be.

Bejegyzésében azt írta, kollégáival az Ukrajna védelmét és újjáépítését szolgáló támogatások összehangolásáról egyeztettek. A tárgyalást eredményesnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy az EU-tagság az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciák kulcsfontosságú eleme.

„A szabad ukrán állam jóléte az EU-csatlakozásban rejlik. Ez egyben a biztonság kulcsfontosságú garanciája is”

– fogalmazott Ursula von der Leyen.

Mint kifejtette, Ukrajna csatlakozása nemcsak az új tagország, hanem egész Európa számára is előnyös lenne, amit az EU korábbi bővítési hullámai is bizonyítanak.

Mint korábban írtuk, a jelenleg megvitatás alatt álló 20 pontos béketervezet tartalmazza Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz.

Volodimir Zelenszkij ugyanakkor a béke egyik kulcsfontosságú feltételét az amerikai biztonsági garanciákban látja. Ukrajna ígéretet is kapott Washingtontól egy 15 évre szóló és megújítható biztonsági szerződésre – erről az ukrán államfő beszélt egy online sajtótájékoztató keretében.

