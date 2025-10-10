Nőtt az uniós védelmi státusszal rendelkező ukrajnaiak száma

A nyár végére több mint 4,37 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamely tagországában – írja az MTI az Eurostat jelentése nyomán.

A háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak.

A jelentés szerint augusztus végén 4 373 455 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában, ami 0,7 százalékkal, azaz 30 980-nal több, mint egy hónappal korábban.

Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig – a tagállamoktól beérkezett adatok szerint – Németország (1 210 515), Lengyelország (995 925) és Csehország (385 855) biztosította.

A július végi adatokhoz képest augusztusban a kedvezményezettek száma legnagyobb mértékben Németországban (+6800; +0,66 százalék), Csehországban (+5175; +1,4 százalék) és Romániában (+2370; +1.2 százalék) nőtt.

A kedvezményezettek 44,6 százalékát felnőtt nők, 31,1 százalékát a 18 évesnél fiatalabbak, 24,3 százalékát pedig felnőtt férfiak tették ki.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 41 555 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, augusztus folyamán pedig 330-at.

