Januárban több mint 100 evakuáltat fogadott Kárpátalja

2026 januárjában összesen öt evakuációs csoport érkezett Kárpátaljára Ukrajna front menti régióiból. A megye biztonságos menedéket biztosított 118 személy számára, köztük 46 gyermeknek – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó.

A szervezett evakuáció keretében 20 család érkezett Zaporizzsja megyéből, további 12 család pedig Dnyipropetrovszk megyéből. Az evakuált családokat ideiglenes szálláshelyeken helyezték el a Huszti, az Alsóvereckei és a Taracközi kistérségekben.

A kormányzó közlése szerint a megyében folyamatosan működik a belső-ukrajnai menekültek számára létrehozott szociális forródrót, amelyre naponta több tucat megkeresés érkezik olyan személyektől, akik önállóan hagyják el a veszélyeztetett térségeket. Január folyamán ezekre a megkeresésekre reagálva további 20 főt helyeztek el Kárpátalja különböző ideiglenes befogadóhelyein.

A kormányzó szerint 2026 januárjában összesen 876 személy regisztrált belső menekültként a megyében. A legtöbben Donyeck megyéből (267 fő), Zaporizzsja megyéből (201 fő) és Dnyipropetrovszk megyéből (106 fő) érkeztek.

A megyei vezetés felhívja a figyelmet arra, hogy akiknek ingyenes szállásra van szükségük, a belső menekültek számára működő szociális forródróton kérhetnek segítséget a +380682893301-es telefonszámon.

Miroszlav Bileckij hangsúlyozta, hogy Kárpátalja továbbra is megbízható hátország lesz, ahol készek támogatást nyújtani mindazoknak, akik rászorulnak.

Kárpátalja.ma