Dnyipropetrovszk megyéből érkeztek menekültek Kárpátaljára

Evakuációs vonat érkezett Munkácsra augusztus 22-én Dnyipropetrovszk megyéből. Erről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) számolt be a Facebookon.

A kilenc főből álló csoportban négy gyermek is van. A legkisebb mindössze egyéves, a legidősebb nő pedig 65 esztendős.

A vasútállomáson a DSZNSZ emberei, pszichológusok, önkéntesek és a mentőszolgálat munkatársai fogadták a menekülteket. A szakemberek segítséget nyújtottak a poggyász szállításában, pszichológiai támogatást biztosítottak, és eljuttatták őket ideiglenes szálláshelyükre.

Kárpátalja.ma