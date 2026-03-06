Újabb fogolycserét hajtott végre Ukrajna és Oroszország

Újabb fogolycsere keretében 300 ukrán katona térhetett vissza hazájába az orosz fogságból. Emellett két ukrán civil személyt is sikerült kiszabadítani – közölte Volodimir Zelenszkij elnök március 6-án.

A hazatérők között a fegyveres erők katonái, a Nemzeti Gárda tagjai, valamint a határőrség állományába tartozó katonák is vannak. A kiszabadítottak között sorállományú katonák, altisztek és tisztek egyaránt szerepelnek.

A katonák Ukrajna több frontszakaszán vettek részt a harcokban, többek között a donyecki, luhanszki, harkivi, zaporizzsjai és herszoni irányban, valamint Mariupol védelmében. A legtöbben több mint egy évet töltöttek fogságban, néhányan pedig már 2022 óta orosz fogságban voltak.

Március 5-én 200 ukrán védő térhetett vissza Ukrajnába.

