Újabb fogolycsere várható március 6-án

Ismét fogolycserére kerülhet sor Ukrajna és Oroszország között március 6-án – közölte Bohdan Ohrimenko, a hadifoglyokért felelős ukrán koordinációs törzs titkárságának vezetője.

Ohrimenko elmondása szerint ezúttal 300 ukrán hadifogoly térhet vissza szeretteihez a Genfben elér megállapodás eredményeként. Mint elmondta, a foglyok listáját nem aktualizálták, ezért előfordulhat, hogy olyan hadviselt férfiak is hazatérhetnek, akiket eddig eltűntként tartottak nyilván.

A titkárságvezető hozzátette, hogy a mai, március 5-ei fogolycsere alkalmával Mariupol 12 védője is kiszabadult a fogságból, akik közül öten közvetlenül részt vettek a különösen véres küzdelmekről hírhedtté vált Azovsztal védelmében.

Mint elmondta, a foglyokkal súlyos betegek és sérültek is érkeztek, akik megfelelő orvosi ellátásban részesülnek. A katonák többsége 2024-ben esett orosz fogságba, míg vannak, akik már 2022 óta viselik a megpróbáltatásokat.

