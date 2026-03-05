Mintegy 200 ukrán katona térhetett haza az orosz fogságból

Újabb hadifogolycsere keretében 200 ukrán térhetett vissza hazájába – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök március 5-én.

Az elnök tájékoztatása szerint a szabadon engedett foglyok között olyan katonák is vannak, akik a háború különböző frontszakaszain, köztük Mariupol, Donyeck, Luhanszk, Harkiv és Zaporizzsja térségében teljesítettek szolgálatot.

Zelenszkij kiemelte:

− Minden ilyen csere bizonyítja, hogy Ukrajna folyamatosan dolgozik állampolgárainak hazahozatalán. Nem felejtünk el senkit. Az a célunk, hogy mindenkit visszahozzunk

– fogalmazott.

Az elnök köszönetet mondott a nemzetközi közvetítőknek és partnereknek a segítségért, külön kiemelve az Amerikai Egyesült Államok támogatását, amely hozzájárult a fogolycsere megvalósításához.

Kárpátalja.ma