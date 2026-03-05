Három kárpátaljai katona is hazatért az orosz fogságból

Mint arról korábban hírt adtunk, újabb hadifogolycsere keretében 200 ukrán katona térhetett vissza hazájába március 5-én. Köztük három kárpátaljai férfi is kiszabadult az orosz fogságból.

Miroszlav Bileckij megyevezető tájékoztatása szerint már Ukrajnában van és hamarosan a családjával lehet a kárpátaljai Vitalij Dobromilszkij, Volodimir Kohan és Vaszil Megyanik.

„Rabságuk poklát már maguk mögött hagyták, most a fizikai és lelki felépülés vár rájuk”

– fogalmazott a kormányzó.

Mint írta, együtt örül a fogságból hazatért katonák hozzátartozóival, és emlékezetett rá, hogy sok ilyen család várja még szerettei szabadulását.

„Köszönjük az államfőnek és csapatának, az ország partnereinek és mindenkinek, aki segíti az ukrán katonák hazatérését”

– írta Miroszlav Bileckij.

